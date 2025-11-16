Туристка из России в одиночку задержала грабителя на мотоцикле в Европе

16 ноября 2025, 11:31

Туристка из России в одиночку задержала грабителя на мотоцикле в Буэнос-Айресе

Фото: istockphoto/Angelo D'Amico

Российская туристка в одиночку задержала напавшего на неё грабителя на мотоцикле и помогла сотрудникам полиции пресечь деятельность банды уличных похитителей телефонов в Буэнос-Айресе.