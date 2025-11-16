Достижения.рф

Туристка из России в одиночку задержала грабителя на мотоцикле в Европе

Туристка из России в одиночку задержала грабителя на мотоцикле в Буэнос-Айресе
Фото: istockphoto/Angelo D'Amico

Российская туристка в одиночку задержала напавшего на неё грабителя на мотоцикле и помогла сотрудникам полиции пресечь деятельность банды уличных похитителей телефонов в Буэнос-Айресе.



По данным Telegram-канала Shot, аргентинцы попытались выхватить у женщины телефон, пассажир мотоцикла схватил её гаджет, но туристке удалось сбить его с байка. Она нанесла нападавшим несколько ударов и удерживала одного из них до приезда помощи.

Прохожие присоединились и помогли задержать преступника до прибытия полицейских.

Как сообщает РЕН ТВ, второго участника преступления задержали позднее. При обыске у задержанных изъяли десять телефонов, четыре шлема, ключ зажигания и документы на мотоцикл, украденный в тот же день.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0