Туристка из России в одиночку задержала грабителя на мотоцикле в Европе
Российская туристка в одиночку задержала напавшего на неё грабителя на мотоцикле и помогла сотрудникам полиции пресечь деятельность банды уличных похитителей телефонов в Буэнос-Айресе.
По данным Telegram-канала Shot, аргентинцы попытались выхватить у женщины телефон, пассажир мотоцикла схватил её гаджет, но туристке удалось сбить его с байка. Она нанесла нападавшим несколько ударов и удерживала одного из них до приезда помощи.
Прохожие присоединились и помогли задержать преступника до прибытия полицейских.
Как сообщает РЕН ТВ, второго участника преступления задержали позднее. При обыске у задержанных изъяли десять телефонов, четыре шлема, ключ зажигания и документы на мотоцикл, украденный в тот же день.
Читайте также: