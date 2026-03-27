Бывшего Ольги Бузовой приговорили к 12 годам колонии
Суд приговорил рэпера Радия Лебедева к 12 годам колонии за мошенничество. Об этом пишет Starhit.
Он похитил более 66 миллионов рублей, обманывая людей под предлогом инвестиций в бизнес и покупки автомобилей. Суд также назначил штраф в 900 тысяч рублей и обязал выплатить жертвам 19 миллионов.
Лебедев стал известен благодаря отношениям с Ольгой Бузовой, которые длились несколько месяцев в 2021 году. Позже он начал встречаться с футболисткой Линой Якуповой. Рэпер убедил её перевести 11 миллионов рублей за автомобили и исчез.
Музыкант, прячущийся под псевдонимом Radiy, — Радий Маратович Шигабетдинов, в 2018-м сменивший фамилию на Лебедев. Хип-хоп-исполнитель родился в 1991-м, однако относительно числа и месяца точных сведений нет: в одних изданиях приводится 7 сентября, в других — 8 июля.
