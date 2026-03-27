Марию Погребняк отвезли в отделение полиции после того, как она «сбила мужчину»
Блогера и телеведущую Марию Погребняк доставили в отделение полиции. Мужчина, которого она якобы сбила на автомобиле ранее, написал на неё заявление. Об этом экс-жена футболиста Павла Погребняка рассказала в личном Telegram-канале.
Поздним вечером 26 марта Мария поделилась «странной и неприятной историей». Звезда объяснила, что сотрудники правоохранительных органов остановили её, сообщив, что машина знаменитости находится «на особом контроле».
«В этот момент я вообще не понимала, что происходит — почему меня разыскивают и о каком происшествии идёт речь. Меня сопроводили в отделение, и там стало ясно: речь о ситуации, которая произошла 4 марта», — написала Погребняк.Напомним, что тогда в одном из московских дворов телеведущая столкнулась с попыткой мошенничества. Когда звезда парковалась, рядом с ней появился незнакомец и начал утверждать, что его якобы сбили. Однако эти слова удалось с легкостью опровергнуть. «Пострадавшему» даже вызвали скорую, которая подтвердила отсутствие травм.
Как выяснилось, на этом история не закончилась. 7 марта мужчина подал заявление в полицию и приложил справку о «повреждении грудной клетки». Со звездой никак не могли связаться, поэтому её автомобиль объявили в розыск. Общаясь с полицейскими, Погребняк предоставила доказательства своей невиновности, включая видеозаписи, на которые попал инцидент, и показания очевидцев.
«Но сама ситуация — показательная. На месте человек говорит одно, а спустя несколько дней придумывает совершенно другую историю. Похоже, что узнав о моей публичности, он решил, что можно попытаться заработать на этом», — подвела итог звезда.В своем Telegram-канале она приложила видео с места происшествия и момент инцидента с мошенником. Погребняк попросила людей, которые узнают мужчину на записи, связаться с ней. Важно выяснить, устраивал ли он подобные обманы ранее.