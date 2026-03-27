Марию Погребняк отвезли в отделение полиции после того, как она «сбила мужчину»

27 марта 2026, 02:09

Марию Погребняк отвезли в отделение полиции после того, как на нее написали заявление

Мария Погребняк (Фото: Telegram-канал @mariapoga_)

Блогера и телеведущую Марию Погребняк доставили в отделение полиции. Мужчина, которого она якобы сбила на автомобиле ранее, написал на неё заявление. Об этом экс-жена футболиста Павла Погребняка рассказала в личном Telegram-канале.





Поздним вечером 26 марта Мария поделилась «странной и неприятной историей». Звезда объяснила, что сотрудники правоохранительных органов остановили её, сообщив, что машина знаменитости находится «на особом контроле».



«В этот момент я вообще не понимала, что происходит — почему меня разыскивают и о каком происшествии идёт речь. Меня сопроводили в отделение, и там стало ясно: речь о ситуации, которая произошла 4 марта», — написала Погребняк.

«Но сама ситуация — показательная. На месте человек говорит одно, а спустя несколько дней придумывает совершенно другую историю. Похоже, что узнав о моей публичности, он решил, что можно попытаться заработать на этом», — подвела итог звезда.