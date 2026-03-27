Аврора Киба показала фото с «новым бойфрендом», добавив эмодзи в виде сердечка
Экс-возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба выложила в соцсетях фото со своим «новым бойфрендом». Загадочным незнакомцем оказался племянник президента Азербайджана и долларовый миллионер Рустам Гаджиев.
В своих сторис блогерша опубликовала личный снимок, на котором обнимает избранника, сопроводив пост эмодзи в виде сердечка. Многие подписчики заявили, что теперь у них больше нет сомнений относительно отношений пары.
Фотографию выложили в публикации Super.ru. Бывшая невеста Лепса надела белую куртку, а также показала красивый браслет и сумку Hermes. При этом её спутник стоял с улыбкой в клетчатой рубашке и очках.
Напомним, что с конца зимы Кибе приписывают отношения с 36-летним Гаджиевым. Именно с ним девушка отправилась в Бразилию на День всех влюблённых, хотя сейчас она уже вернулась в Москву.
Родители Рустама занимают значимые посты: отец — заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, а мать возглавляет кафедру в Бакинском государственном университете. Сам миллионер с 2012 года является руководителем первого коллекторского агентства в стране.
