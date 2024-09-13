Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали за взятку

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Правоохранители задержали экс-первого зампреда правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о взятке. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что, находясь на своём посту, он курировал сразу несколько сфер: образования, культуры, физкультуры и спорта, благоустройства территорий. На эту должность в апреле 2024 года его утвердила Мособлдума. До этого с 2021 года он был министром образования Подмосковья. В начале сентября чиновник покинул свой пост.
Бронштейн проходит по делу о получении взятки. По данной статье УК РФ ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до пятнадцати лет.
Следствие также обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте Бронштейна.
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Бронштейн проходит по делу о получении взятки. По данной статье УК РФ ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до пятнадцати лет.
Следствие также обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте Бронштейна.
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Анастасия Чинкова