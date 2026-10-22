Бывшего пилота зарубежной авиакомпании закидали экскрементами в тюрьме
Бывший пилот авиакомпании Jetstar Грег Линн, обвиняемый в убийстве 73-летней Кэрол Клэй, пожаловался на условия содержания в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, в четверг, 22 октября, Линн заявил в суде, что подвергся издевательствам со стороны другого заключенного, который забросал его фекалиями. После инцидента мужчину на неделю поместили в одиночную камеру.
Кэрол Клэй пропала без вести из отдаленного австралийского кемпинга на северо-востоке штата Виктория в марте 2020 года. Экс-пилоту предъявили обвинение в расправе над женщиной.
В настоящее время Линн подал ходатайство о досрочном освобождении под залог. Его дело рассматривается в суде.
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