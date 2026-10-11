На Урале пенсионерку обманул сантехник и «попал» более чем на 200 тысяч рублей

11 октября 2026, 23:02

Екатеринбурженка взыскала 211 тысяч рублей с сантехника через суд за обман

Фото: istockphoto/wip-studiolublin

В Екатеринбурге пенсионерка через суд взыскала с сантехника 211 тысяч рублей за некачественные услуги. Об этом сообщаетcя 11 октября