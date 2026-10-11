На Урале пенсионерку обманул сантехник и «попал» более чем на 200 тысяч рублей
В Екатеринбурге пенсионерка через суд взыскала с сантехника 211 тысяч рублей за некачественные услуги. Об этом сообщаетcя 11 октября
По данным источника, мастер сам предложил женщине проверить сантехнику и установить датчики протечки, пишет URA.RU. Пенсионерка согласилась, подписала договор, в котором не указали точную информацию о характере услуг, и передала специалисту 68 тысяч рублей. Однако проверки сантехники так и не было, а датчики женщине просто отдали, не установив их.
Обманутая россиянка направила досудебную претензию, но ответа не получила. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, где ей помогли составить иск.
Суд встал на сторону истицы и постановил взыскать с ответчика 68 тысяч рублей по договору, еще 68 тысяч рублей в качестве неустойки, пять тысяч рублей — за моральный вред и 70,5 тысячи рублей — штраф за отказ добровольно урегулировать спор.
Читайте также: