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На Урале пенсионерку обманул сантехник и «попал» более чем на 200 тысяч рублей

Екатеринбурженка взыскала 211 тысяч рублей с сантехника через суд за обман
Фото: istockphoto/wip-studiolublin

В Екатеринбурге пенсионерка через суд взыскала с сантехника 211 тысяч рублей за некачественные услуги. Об этом сообщаетcя 11 октября



По данным источника, мастер сам предложил женщине проверить сантехнику и установить датчики протечки, пишет URA.RU. Пенсионерка согласилась, подписала договор, в котором не указали точную информацию о характере услуг, и передала специалисту 68 тысяч рублей. Однако проверки сантехники так и не было, а датчики женщине просто отдали, не установив их.

Обманутая россиянка направила досудебную претензию, но ответа не получила. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, где ей помогли составить иск.

Суд встал на сторону истицы и постановил взыскать с ответчика 68 тысяч рублей по договору, еще 68 тысяч рублей в качестве неустойки, пять тысяч рублей — за моральный вред и 70,5 тысячи рублей — штраф за отказ добровольно урегулировать спор.

Никита Кротов

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