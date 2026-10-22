Таксист переоделся в женскую одежду и ограбил пенсионерку

22 октября 2026, 19:47

Житель Индии переоделся в женскую одежду и ограбил пенсионерку

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Индии полиция задержала таксиста, который ограбил пожилую женщину. Об этом пишет газета DT Next.