Таксист переоделся в женскую одежду и ограбил пенсионерку
В Индии полиция задержала таксиста, который ограбил пожилую женщину. Об этом пишет газета DT Next.
Пенсионерка была одна дома, когда к ней ворвался мужчина с ножом. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Женщина рассказала о произошедшем мужу, после чего супруги обратились в полицию.
Пострадавшая описала грабителя как человека в зеленом костюме с закрытым тканью лицом и выразила уверенность, что ее обокрала другая женщина. Полиция создала три спецгруппы, просмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила личность подозреваемого — им оказался 35-летний Венкатеш Раджа, работавший таксистом. Мужчина признался, что пошел на преступление, чтобы погасить долги.
По данным полиции, пожилая пара держала продуктовый магазин, который задержанный часто посещал. Злоумышленник знал, что днем женщина остается дома одна. Золотую цепочку он успел продать, но полиция ее нашла и изъяла.
Ранее сообщалось, что полиция индийского штата Химачал-Прадеш арестовала 69-летнего Виджая Кумара Ядава, который находился в розыске с 1984 года.
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