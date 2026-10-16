Суд в Петербурге арестовал пенсионерку по делу о надругательстве над внуками

16 октября 2026, 18:27

Фото: Istock/Zolnierek

В Петербурге суд арестовал пожилую женщину. Её обвиняют в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении двух внуков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.