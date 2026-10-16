Суд в Петербурге арестовал пенсионерку по делу о надругательстве над внуками
В Петербурге суд арестовал пожилую женщину. Её обвиняют в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении двух внуков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Установлено, что женщина 1957 года рождения неоднократно совершала иные действия сексуального характера в отношении внуков 2016 и 2018 годов рождения.
Она воспользовалась тем, что дети из-за возраста не понимали происходящего и не могли оказать сопротивления. В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ.
Её задержали и предъявили обвинение. Суд отправил гражданку под стражу на время следствия и запретил общаться со всеми, кроме близких родственников, защитника и правоохранителей. Свою вину фигурантка не признала.
Читайте также: