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Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики

21 июня 2024, 17:20
Фото: istockphoto/undefined

Фото: istockphoto/undefined

Правоохранители задержали в Москве экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По имеющейся информации, в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера. Подробности агентство не привело. Сообщается, что бывший президент компании был задержан вечером 20 июня. В момент прибытия правоохранителей он находился у себя дома.

В жилище Новицкого проходят обыски. Бизнесмен отправлен на допрос.



Ранее сообщалось, что родственники Новицкого не могут выйти с ним на связь в течение нескольких дней.

Напомним, что в настоящее время он занимает должность первого заместителя генерального директора компании «ФосАгро».

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#дома
«Жгли и резали»: Мать девочки-инвалида обвинила врачей в истязании дочери
Жительница Кубани сообщила об издевательствах над дочерью в психдиспансере
21 июня 2024, 16:52

Фото: IStock/Sinenkiy

В Краснодарском крае врачи истязали ребенка-инвалида, за три недели 13-летняя девочка похудела на 10 килограмм. Об этом сообщили журналистам ТАСС в Следственном управлении региона.
Со слов матери ребенка, ее дочь с детства инвалид из-за психического расстройства и не разговаривает. В 2019 году ей поставили диагноз «умственная отсталость».

«Согласно полученным сведениям, в период с мая по июнь текущего года девочка находилась в специализированном лечебном учреждении в Выселковском районе, где ей были причинены множественные повреждения различных частей тела», — говорится в сообщении.

Все тело девочки было в ссадинах и ожогах, врачи сообщают, что девочка поранила себя сама. Следователи проводят проверки, ими возбуждено дело по статье «Истязание» и «Халатность». Правоохранительные органы также выясняют, почему не было осуществлено должного контроля за лечением.

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Журналиста Кушанашвили прооперировали, он находится в реанимации
RT: Отар Кушанашвили в реанимации в тяжелом состоянии
21 июня 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналисту Отару Кушанашвили накануне успешно провели операцию, но состояние здоровья оставляет желать лучшего, сообщила его племянница каналу RT.
В разговоре с корреспондентом она рассказала, что у ее дяди обнаружили опухоль и после проведенной операции необходимо ждать результатов биопсии. Девушка отметила, что слухи о раке преждевременны.

Племянница Кушанашвили добавила, что последние две недели дядя чувствовал себя плохо, но отказывался обратиться к врачу и продолжал работать.

Ранее журналиста госпитализировали в подмосковном Красногорске. Он сообщил о жалобах на сильные боли в области сердца и живота и самостоятельно поехал в клинику на обследование. СМИ писали, что там ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени, который девушка тоже опровергла.

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Актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками в Москве
SHOT: Актера из сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили задержали с наркотиками
21 июня 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Москве на Остаповском проезде был задержан актер Георгий Сагиашвили, у него в машине обнаружили наркотики, сообщает в своем Телеграм-канале SHOT.
Автомобиль артиста остановили в ночь пятницы сотрудники ДПС. При разговоре с сотрудниками, актер явно нервничал и они решили его досмотреть. По данным канала у артиста нашла пакетик с веществом, похожим на наркотики.

Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "Немодельное агентство" и "Склифосовский", а также в фильме "С нуля".

Ранее в Москве задержали с наркотиками другую звезду сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка.

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Телефонные мошенники похитили у жителя столицы почти 40 миллионов рублей
Прокуратура Москвы: лжеправоохранители убедили мужчину перевести им все деньги
21 июня 2024, 15:18

Фото: IStock/Diy13

Жителю столицы позвонил якобы сотрудник финмониторинга, который убедил его перевести все сбережения на «безопасный» счет, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Злоумышленники сообщили мужчине, что с его счета пытались несанкционированно снять 1 млн рублей. После чего с ним связались люди, представившиеся сотрудниками полиции и убедили обналичить все имеющиеся деньги, взять кредиты и через банкоматы перевести наличные средства на их «безопасные» счета. В итоге мужчину обокрали почти на 40 миллионов рублей.

Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, заявила пресс-служба ведомства.

«Если вас по телефону просят перевести сбережения на безопасный счет — прекратите разговор, так действуют мошенники. Ни правоохранители, ни сотрудники банков никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на указанные по телефону счета» — предупреждают правоохранители.

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Туриста сожгли заживо за осквернение Корана в Пакистане
В Пакистане разъяренная толпа заживо сожгла туриста за осквернение Корана
21 июня 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Туриста сожгли заживо за осквернение Корана в Пакистане. Как сообщило издание Pakistan Today, ссылаясь на правоохранителей, мужчину подозревали в сожжении священного писания. Об этом объявили через громкоговорители, установленные на мечетях. Люди были настолько рассвирепевшими, что отбили злоумышленника у стражей порядка.
«Разъяренные люди также выхватили обвиняемого из рук полиции и, протащив по улицам, подожгли и убили», – цитируют журналисты ведомство.

К медикам поступили 11 человек, пострадавших при столкновениях. Пакистанские власти смогли навести порядок при помощи спецназа.

В марте текущего года пакистанский суд приговорил к смерти двух человек за создание контента, содержащего оскорбления в адрес пророка Мухаммеда и его жен.

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#новости
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В Мытищах 14-летний юноша вставил в половой орган металлическую цепь и попал в больницу
21 июня 2024, 14:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Мытищах в больницу попал 14-летний подросток, который засунул в пенис металлическую цепочку, однако извлечь ее самостоятельно не смог. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
По предварительным информации, извлечь инородный предмет предстоит хирургическим путем. Длина металлической цепочки не сообщается.

Мотив такого поступка школьника также остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что медики из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в подмосковных Люберцах спасли мочевой пузырь подростка, который вставил в пенис три крошечных магнита. Из-за ​нестандартного действия юноша не ​мог самостоятельно опорожнить мочевой пузырь. Отмечается, что операция прошла успешно.

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Российский дипломат с запахом алкоголя устроил аварию и отказался дуть в алкотестер
Yonhap: российский дипломат попал в ДТП в Сеуле и отказался дуть в алкотестер
21 июня 2024, 14:12

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сотрудник российского посольства в Южной Корее устроил ДТП, столкнувшись с такси в центре Сеула, и отказался дуть в алкотестер. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Согласно информации правоохранительных органов, от дипломата исходил запах алкоголя, однако он при этом отказал полицейским в прохождении медосвидетельствования, сославшись на дипломатический иммунитет. Спустя некоторое время после произошедшей аварии на место ДТП приехал другой сотрудник посольства РФ и забрал своего коллегу.

Полиция Сеула заявила о намерении привлечь виновника ДТП к ответственности, несмотря на статус дипломата.

Ранее сообщалось, что киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Убила детей и сожгла дом: задержана украинка, разгромившая могилы солдат всу
Газета Страна: убившую своих детей украинку подозревают в осквернении могил солдат ВСУ
21 июня 2024, 14:08

Фото: IStock/shironosov

В Киеве задержали женщину, осквернившую могилы украинских военных. Ранее она убила двух своих детей и подожгла дом, сообщает Политика Страны в своем Телеграм-канале.
Осквернительницей могил оказалась 60-летняя уроженка Винницкой области Раиса Тартачная. Ранее она уже была на принудительном лечении в психиатрической больнице Днепра, куда ее поместили после убийства двух своих детей и поджога дома. Ее задержали на территории Александровской больницы, где она жила под открытым небом на импровизированной свалке, которую сама и устроила.

Наиболее вероятно, что женщину вновь отправят на психиатрическое лечение, а не поместят в СИЗО, пишет источник.

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Во время непогоды в Московской области пострадали семь человек
21 июня 2024, 14:00

Фото: Istockphoto / sudok1

Семь человек пострадали во время ливней с грозами и сильным ветром в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«В семи городских округах Московской области при падении деревьев пострадали семь человек», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 34 муниципалитетах региона упало 660 деревьев. Повреждёно более 120 машин.
«В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля», – отметил источник.
Также, по его словам, без света после урагана остались порядка 270 населённых пунктов 16 городских округов. В пострадавших от стихии районах идут аварийно-восстановительные работы.

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