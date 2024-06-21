Бывшего президента АФК «Система» Новицкого задержали силовики

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Правоохранители задержали в Москве экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По имеющейся информации, в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера. Подробности агентство не привело. Сообщается, что бывший президент компании был задержан вечером 20 июня. В момент прибытия правоохранителей он находился у себя дома.
В жилище Новицкого проходят обыски. Бизнесмен отправлен на допрос.
Ранее сообщалось, что родственники Новицкого не могут выйти с ним на связь в течение нескольких дней.
Напомним, что в настоящее время он занимает должность первого заместителя генерального директора компании «ФосАгро».
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В жилище Новицкого проходят обыски. Бизнесмен отправлен на допрос.
Ранее сообщалось, что родственники Новицкого не могут выйти с ним на связь в течение нескольких дней.
Напомним, что в настоящее время он занимает должность первого заместителя генерального директора компании «ФосАгро».
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Анастасия Хохлова