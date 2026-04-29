Бывшего российского министра задержали по делу о превышении полномочий

Бывшего министра задержали по делу о превышении полномочий в Удмуртии
В Удмуртии задержали экс-главу одного из республиканских министерств. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе МВД региона.
По данным следствия, с октября по декабрь 2024 года чиновник незаконно распоряжался субсидиями на возмещение затрат по инвестпроектам. Ущерб федеральному бюджету превысил 40 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудили по соответствующей статье. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.
Максимальное наказание по указанной санкции — до десяти лет лишения свободы.