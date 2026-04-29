В Москве раскрыли изнасилование, совершенное больше 20 лет назад

29 апреля 2026, 19:15

СК предъявил обвинение иностранцу в изнасиловании и избиении девушки в Москве

В Москве иностранцу предъявили обвинение в изнасиловании девушки. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Главном следственном управлении СК России.





По версии следствия, 13 октября 2003 года мужчина у одного из жилых домов на Озерной улице напал на незнакомую девушку. Он нанес ей несколько ударов по лицу и голове, после чего надругался над потерпевшей и скрылся. Долгое время установить личность преступника не удавалось.



При работе с нераскрытыми преступлениями прошлых лет следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами повторно изучили материалы дела и назначили ряд современных судебных экспертиз. Это позволило выйти на след предполагаемого злоумышленника — им оказался иностранный гражданин 1978 года рождения. Сейчас с ним провели необходимые следственные действия.



Расследование продолжается, правоохранители закрепляют доказательственную базу.



