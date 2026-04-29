В США девушка зарезала своего парня из-за ужина дома вместо похода в бар
В США девушка зарезала своего парня после ссоры о том, где им ужинать. Об этом пишет газета New York Post.
Все произошло в американском штате Висконсин. 27-летнюю Микаэлу Клот обвинили в убийстве своего 25-летнего возлюбленного Лукаса Роша.
По словам девушки, она хотела пойти в бар, а парень пришел домой с куриными голенями и приправами, чтобы готовить их во фритюрнице. Конфликт закончился тем, что Клот ударила его ножом в грудь.
Позже Роша доставили в больницу, но спасти его не удалось. Обвиняемая призналась, что напала на возлюбленного снова, пока ему пытались провести сердечно-легочную реанимацию.
Девушка заявила, что если ей придется сесть в тюрьму, то такой исход ее устроит. А во время задержания она отметила, что ей следовало просто пойти в бар одной.
Клот инкриминируют умышленное убийстве первой степени. Ее оставили под залог в два миллиона долларов. В случае обвинительного приговора девушке грозит пожизненный срок.
Читайте также: