Бывшего совладельца «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» отправили в СИЗО

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Бывшего совладельца «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского перевели в СИЗО из-под домашнего ареста, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
Бизнесмена обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». При этом, с чем именно связаны предъявленные ему обвинения, следствие не раскрывает.
Напомним, Якубовского арестовали в апреле 2023 года, но потом отпустили под домашний арест. 19 февраля 2024 года стало известно, что предпринимателя всё же решили вернуть в следственный изолятор.
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Напомним, Якубовского арестовали в апреле 2023 года, но потом отпустили под домашний арест. 19 февраля 2024 года стало известно, что предпринимателя всё же решили вернуть в следственный изолятор.
«Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — прокомментировал ситуацию представитель Мещанского суда.
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Евгения Парфентьева