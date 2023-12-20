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Главный финансист ЦТУ ФТС Филатов задержан за крупное мошенничество

20 декабря 2023, 18:23
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Правоохранительные органы задержали начальника финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василия Филатова по подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что мужчину задержали еще 14 декабря при расследовании уголовного дела л мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что Филатов совершил преступление в составе организованной преступной группы.

Дорогомиловский районный суд столица распорядился отправить Филатова под домашний арест до 2 февраля 2024 года.


Уточняется, что в таможенных органах полковник проработал более 12 лет.

Ранее ФСБ РФ по Камчатскому краю выявила факт крупного мошенничества с бюджетными средствами, совершенный депутатом думы Быстринского района. Депутата подозревают в том, что в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо в 2022 году он искусственно завысил объём выполненных работ, а также использовал материалы, которые не были предусмотрены локально-сметным расчётом и проектной документацией.

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#столица
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В Колумбии турист отправился на вечеринку и умер
Daily Mail: в Колумбии туриста после вечеринки нашли мёртвым в отеле
20 декабря 2023, 19:19

Фото: istockphoto/Edafoto

Турист из США сходил на вечеринку в городе Медельин, Колумбия. После чего его нашли без признаков жизни в номере отеля на следующий день.
Daily Mail пишет, что 32-летний Филип Маллинз отдыхал в колумбийском городе с друзьями. Утром в субботу он не пришёл на назначенную экскурсию. Друзья начали волноваться. Они отправились в отель Маллинза и попросили администрацию открыть дверь номера. Мужчина был обнаружен мертвым в номере.

Медики выяснили, что в организме туриста нашли галлюциногенные вещества. Полиция выяснит, могла ли передозировка стать причиной произошедшего.

Ранее сообщалось, что гендиректор строительной компании и его заместитель по строительству погибли из-за железобетонных блоков, которые обрушились на бытовку в Москве.

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#туристы
#происшествие
#новости
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Мертвый сын около трех недель пролежал у ног мертвой матери в квартире в центре Москвы
В центре Москвы в квартире обнаружены трупы матери и сына
20 декабря 2023, 19:12

Фото: iStock/Motortion

В квартире в центре Москвы были обнаружены тела мужчины и его престарелой матери. Они умерли около трех недель назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, соседи пожаловались на страшную вонь, которая исходила из квартиры. Дверь была закрыта изнутри, поэтому на место были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли жилище. Там они обнаружили страшное зрелище: на стуле было обнаружено тело 90-летней женщина, а возле ее ног разлагался труп ее сына.

По предварительным данным, смерть обоих наступила около трех недель назад. При этом предполагается, что первым умер сын. По словам соседей, он сильно злоупотреблял алкоголем. По данному факту проводится проверка.

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Шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой и такси в Луганске
20 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/Anton Novikov

В результате столкновения такси и легкового автомобиля в Луганске пострадали шесть человек, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, авария произошла 20 декабря в 16:00 на улице Победоносной.

Автомобиль такси столкнулся с легковой машиной. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

«По данным Минздрава Луганской Народной Республики 6 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В МВД также добавили, что травмы получили оба водителя транспортных средств, а также четыре пассажира.

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#пострадавшие
#лнр
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В Одинцове ищут мужчину, нецензурно ругавшего пенсионеров на улице
20 декабря 2023, 18:55

Фото: Istockphoto / z1b

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, оскорбляющего прохожих в городе Одинцово. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.
«В ходе мониторинга интернета была выявлена видеозапись, на которой мужчина нецензурно бранит пожилых граждан. По этому факту проводится проверка. Сотрудники полиции пытаются установить личность правонарушителя. Уже начат его розыск», – говорится в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
Уточняется, что действиям правонарушителя будет дана правовая оценка. Также будет принято решение в соответствии с законодательством.

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#инцидент
#одинцово
#пенсионеры
#мвд московской области
#подмосковье
#московская область
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В новосибирском аэропорту пассажиры оказались заблокированы в зале прилёта
20 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

По данным SHOT, пассажиры, которые прилетели в Новосибирск, не могут выйти в город около получаса.
О причинах случившегося представители аэропорта пока ничего не сообщают. Среди застрявших оказались пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми ночью у леса в 5 км от населенного пункта.

В пресс-службе регионального СУ СК России сообщают, что водитель автобуса № 105, следуя по маршруту, решил высадить женщину с тремя несовершеннолетними детьми в темное время суток рядом с лесом. Водитель сослался на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге.

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#аэропорт
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#общество
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В Смоленской области водитель автобуса высадил мать с детьми ночью в лесу
20 декабря 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Apriori1

Водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми ночью у леса в 5 км от населенного пункта.
В пресс-службе регионального СУ СК России сообщают, что водитель автобуса № 105, следуя по маршруту, решил высадить женщину с тремя несовершеннолетними детьми в темное время суток рядом с лесом.

Водитель сослался на невозможность дальнейшего движения по неочищенной дороге.

Началась проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетнюю девочку, которую обнаружили в сугробе в одном подгузнике, выписали из больницы домой, об этом изданию «Глобус» рассказал отец дошкольницы.

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#новости
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Мужчина обезглавил супругу из-за чая на глазах у сына
В Индии мужчина из-за чая отрубил жене голову на глазах у сына
20 декабря 2023, 17:42

Фото: istockphoto/Diy13

В Индии мужчина отрубил голову своей супруге из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый чай. Об этом сообщает портал News9Live.
Между супругами часто происходили конфликты из-за чрезмерного пристрастия мужчины к чаю. Жена настаивала, что напиток вреден для здоровья в больших количествах, но ее муж с ней не соглашался.

Во вторник утром мужчина вновь потребовал от жены принести ему чашку его любимого чая, но она отказала ему. В результате между супругами произошла ссора. В какой-то момент мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары.

Преступника в настоящее время разыскивает полиция. После убийства жены он скрылся в неизвестном направлении.

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#полиция
#мужчина
#супруги
#убийство
#индия
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В Балашихе открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову
20 декабря 2023, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

На фасаде здания 201-й пожарно-спасательной части в городском округе Балашиха открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову, погибшему на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие спасателя, коллеги по Мособлпожспасу, представители администрации и жители городского округа, где 20 сентября произошла трагедия.
«Настоящего героя от простого человека отличает момент, секунда, когда герой, не раздумывая, шагает навстречу опасности, не думая о своей жизни. Он думает лишь о том, чтобы спасти жизнь других. Так и случилось. Под завалами обрушенного подъезда на Октябрьской оказались мама с дочкой. Они должны были пойти в детсад, утром позвонили, предупредили, что чуть приболели, и через 10 минут произошёл взрыв. Спасатели слышали, что люди ещё живы. И несмотря на все сложности, ребята пошли спасать жизни. Они настоящие герои», – подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.
Замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин рассказал, что отличает российских спасателей от иностранных коллег.
«По опыту могу сказать, что довольно небольшое число спасателей в мире приходит на помощь, рискуя собственной жизнью. Западники десять раз будут проверять – безопасно, небезопасно. Наши спасатели отличаются именно этим качеством – самопожертвованием. Олег навсегда останется в наших сердцах. А мемориальная доска – это для молодёжи, чтобы понимали всю серьёзность профессии, которую выбрали», – пояснил Щетинин.
Начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв рассказал, каким был Олег Калмыков.
«Олега я знаю со времён школы, где он учился с моей старшей дочерью. Потом у него была служба в морском флоте, служба по контракту в Ногинском спасательном центре. В 2012 году он пришёл в Мособлпожспас. Боевой, всегда впереди. 11 лет Олег помогал нашим жителям, спасал их жизни. В коллективе всегда имел заслуженный авторитет. Он навсегда останется в наших сердцах», – сказал Квашнёв.
Мама Олега Калмыкова Инна Николаевна поблагодарила всех за поддержку семьи и пожелала коллегам сына безопасных дежурств. Участники мероприятия возложили к мемориальной доске цветы.

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#подмосковье
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В рязанской частной клинике умер 3-летний ребенок
20 декабря 2023, 17:14

Фото: iStock/maxim4e4ek

3-летний ребенок скончался в частной клинике в Рязани.
РЕН ТВ пишет, что ребенка привели на процедуру к стоматологу. Во время приема его состояние резко ухудшилось. Он умер.

Подробности произошедшего выясняют. По факту смерти ребенка проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во время финального боя юношеского турнира по боксу, проходящего в Свердловской области, произошла трагедия. 14-летний подросток, получив несколько ударов в голову, скончался.

На опубликованных кадрах видно, что бой проходил штатно, но одному из участников в какой-то момент стало плохо. Когда он начал пошатываться и падать, к нему бросились окружающие.

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#дети
#больница
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