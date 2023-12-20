Главный финансист ЦТУ ФТС Филатов задержан за крупное мошенничество

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Правоохранительные органы задержали начальника финансово-бухгалтерской службы ЦТУ Федеральной таможенной службы (ФТС) России Василия Филатова по подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что мужчину задержали еще 14 декабря при расследовании уголовного дела л мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что Филатов совершил преступление в составе организованной преступной группы.
Дорогомиловский районный суд столица распорядился отправить Филатова под домашний арест до 2 февраля 2024 года.
Уточняется, что в таможенных органах полковник проработал более 12 лет.
Ранее ФСБ РФ по Камчатскому краю выявила факт крупного мошенничества с бюджетными средствами, совершенный депутатом думы Быстринского района. Депутата подозревают в том, что в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо в 2022 году он искусственно завысил объём выполненных работ, а также использовал материалы, которые не были предусмотрены локально-сметным расчётом и проектной документацией.
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Дорогомиловский районный суд столица распорядился отправить Филатова под домашний арест до 2 февраля 2024 года.
Ранее ФСБ РФ по Камчатскому краю выявила факт крупного мошенничества с бюджетными средствами, совершенный депутатом думы Быстринского района. Депутата подозревают в том, что в ходе исполнения договора подряда по прокладке наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо в 2022 году он искусственно завысил объём выполненных работ, а также использовал материалы, которые не были предусмотрены локально-сметным расчётом и проектной документацией.
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Элина Позднякова