В столичный суд поступило дело о краже более 200 миллионов рублей с «Пушкинской карты»

Фото: iStock/blinow61
В Басманный суд Москвы поступило дело о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты», об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По информации ведомства, обвинительные заключения утвердили в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц.
Как удалось установить следствию, обвиняемые зарегистрировались на сервисе «PRO.Культура.РФ» как организаторы культурных мероприятий. Они продавали билеты на концерты владельцам «Пушкинских карт» в помещения, которые заведомо не имели возможности вместить указанного организаторами количества людей.
Мошенники возмещали ущерб потребителям при помощи программы социальной поддержки молодежи. Видимость же посещения организованных ими мероприятий они создавали с помощью массовки.
В результате, они нанесли ущерба на сумму в районе 200 миллионов рублей.
Читайте также:
ТАСС: Крымского бизнесмена Дениса Азарова арестовали за мошенничество
В Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку
В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
Как удалось установить следствию, обвиняемые зарегистрировались на сервисе «PRO.Культура.РФ» как организаторы культурных мероприятий. Они продавали билеты на концерты владельцам «Пушкинских карт» в помещения, которые заведомо не имели возможности вместить указанного организаторами количества людей.
В результате, они нанесли ущерба на сумму в районе 200 миллионов рублей.
Читайте также:
ТАСС: Крымского бизнесмена Дениса Азарова арестовали за мошенничество
В Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку
В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
Евгения Парфентьева