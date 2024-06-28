Бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала обнаружили мертвым в его квартире

Фото: iStock/Soumen Hazra
Уточняется, что труп пролежал в квартире неделю. Его обнаружила внучка Быхала, которая приехала его навестить.
Когда девушка зашла в квартиру, то увидела лежащего на полу мужчину. По предварительным данным, у Быхала отказали почки.
74-летний бывший директор по связям с общественностью последний раз выходил на связь с семьей 14 июня. Несколько лет назад ему диагностировали рак почек.
Ранее сообщалось, что бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Причина смерти спортсмена не разглашается.
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Когда девушка зашла в квартиру, то увидела лежащего на полу мужчину. По предварительным данным, у Быхала отказали почки.
74-летний бывший директор по связям с общественностью последний раз выходил на связь с семьей 14 июня. Несколько лет назад ему диагностировали рак почек.
Ранее сообщалось, что бывший баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Причина смерти спортсмена не разглашается.
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Екатерина Коршунова