Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет

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Экс-баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщил Телеграм-канал саратовского «Автодора».
Причина смерти Николая не называется.
Николай Хряпа — старший брат чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в составе сборной РФ по баскетболу Виктора Хряпы. Николай Хряпа выступал за «Автодор» с 1998 по 2001 год.
Спортсмен играл за российские УНИКС и «Урал-Грейт», украинские «Киев», «Одессу» и «Будивельник». В составе «Одессы» баскетболист становился чемпионом Украины, вместе с УНИКСом - обладателем Кубка чемпионов Международной федерации баскетбола.
Братья являются уроженцами Киева. При этом Николай выступал за украинскую сборную, Виктор — за национальную команду России по баскетболу.
Ранее стало известно, что умер американский актер Билл Коббс. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — сказано в сообщении.
Николай Хряпа — старший брат чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в составе сборной РФ по баскетболу Виктора Хряпы. Николай Хряпа выступал за «Автодор» с 1998 по 2001 год.
Спортсмен играл за российские УНИКС и «Урал-Грейт», украинские «Киев», «Одессу» и «Будивельник». В составе «Одессы» баскетболист становился чемпионом Украины, вместе с УНИКСом - обладателем Кубка чемпионов Международной федерации баскетбола.
Братья являются уроженцами Киева. При этом Николай выступал за украинскую сборную, Виктор — за национальную команду России по баскетболу.
Ранее стало известно, что умер американский актер Билл Коббс. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак