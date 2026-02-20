Бывшего тренера-фигуриста задержали по делу о развратных действиях с детьми
Бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, в отношении которого ранее возбуждали уголовное дело о развратных действиях в отношении детей, задержали в Новосибирске.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. По словам собеседника агентства, следствие намеревается ходатайствовать о домашнем аресте.
В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о «старом» деле по статье о развратных действиях с детьми, расследование которого возобновили. Отмечается, что мужчину задержали по месту жительства — после его возвращения с работы.
Обвинения в адрес Медовикова получили огласку в апреле 2025 года. Матери воспитанниц новосибирского центра зимних видов спорта заявили о неподобающем поведении тренера и обратились в полицию. В мэрии Новосибирска при этом говорили, что за 11 лет его работы в муниципальном учреждении официальных жалоб не поступало, а сам Медовиков уволился в начале марта.
Часть родителей фигуристов выступила в поддержку тренера. Представители родительского комитета обращались в органы опеки с просьбой проверить условия проживания несовершеннолетней дочери женщины, выступившей с обвинениями. Мать девочки называла эти претензии в свой адрес надуманными. В начале июня 2025 года, по сообщениям СМИ, возбуждение уголовного дела признали незаконным.
Ситуация дошла до Федерации фигурного катания на коньках России — там заявляли журналистам, что следят за развитием событий.
