Бывшего тренера-фигуриста задержали по делу о развратных действиях с детьми

20 февраля 2026, 13:27

В Новосибирске задержали экс-тренера по делу о развратных действиях с детьми

Фото: istockphoto/Dzurag

Бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова, в отношении которого ранее возбуждали уголовное дело о развратных действиях в отношении детей, задержали в Новосибирске.