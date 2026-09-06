Бывшего участника телешоу обвинили в гибели племянника
Бывшему участнику шоу «Америка ищет таланты» Дешундре Винсону предъявили обвинение в убийстве первой степени после гибели его племянника. Об этом информирует WTVC.
Трагедия случилась 16 августа в жилом комплексе города Чаттануга, штат Теннесси. В тот день 22-летний Винсон должен был присматривать за четырехлетним мальчиком, его шестилетним братом и еще двумя детьми.
Следователи установили, что братьям разрешили пройти около 300 метров от квартиры до бассейна без присмотра. Младший из них зашел в бассейн на мелком участке и исчез под водой. По данным правоохранительных органов, он оставался там примерно девять минут.
Полицейские, находившиеся неподалеку по другому делу, услышали крики и бросились к бассейну. Когда они прибыли, люди уже пытались реанимировать ребенка.
Малыша доставили в отделение интенсивной терапии, где врачи боролись за его жизнь в течение пяти дней. Спасти его не удалось. Винсону были предъявлены обвинения в убийстве первой степени и трех эпизодах жестокого обращения с детьми при отягчающих обстоятельствах.
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