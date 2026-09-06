06 сентября 2026, 09:17

WTVC: в США бывшего участника телешоу обвинили в гибели племянника

Фото: iStock/Motortion

Бывшему участнику шоу «Америка ищет таланты» Дешундре Винсону предъявили обвинение в убийстве первой степени после гибели его племянника. Об этом информирует WTVC.