Директор школы устанавливал скрытые камеры в раздевалках учениц

06 сентября 2026, 07:56

В США директора школы обвинили после обнаружения камер в раздевалках для девочек

Фото: iStock/Rawf8

Директора средней школы в Западной Вирджинии арестовали после того, как в раздевалках учениц нашли четыре скрытые камеры. Одна из них зафиксировала, как руководитель учебного заведения устанавливал и настраивал устройство, передает mk.ru.