Достижения.рф

Директор школы устанавливал скрытые камеры в раздевалках учениц

В США директора школы обвинили после обнаружения камер в раздевалках для девочек
Фото: iStock/Rawf8

Директора средней школы в Западной Вирджинии арестовали после того, как в раздевалках учениц нашли четыре скрытые камеры. Одна из них зафиксировала, как руководитель учебного заведения устанавливал и настраивал устройство, передает mk.ru.



2 сентября уборщик школы Brooke High School в Уэлсберге обнаружил первую камеру, которая выглядела как обычная авторучка. Он машинально положил находку в карман, а дома решил рассмотреть её внимательнее и понял, что это миниатюрная камера. Затем мужчина передал устройство полиции.

После этого следователи провели обыск в школе и нашли ещё три записывающих устройства. Две камеры были обнаружены в помещении для переодевания участниц танцевальной команды, третья — в раздевалке женской школьной сборной, а четвёртую нашли в раздевалке учениц, занимавшихся физкультурой.

При просмотре записи с первого устройства следователи заметили директора школы Эрика Джеймса. По словам шерифа Ричарда Битти, злоумышленник устанавливал камеру и изменял её положение для достижения нужного угла съёмки. На носителе также были кадры с переодевавшимися школьницами.

3 сентября Джеймса задержали. На допросе он признал, что установил четыре камеры. Ему предъявили обвинения, и преступника поместили в региональную тюрьму.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0