Директор школы устанавливал скрытые камеры в раздевалках учениц
Директора средней школы в Западной Вирджинии арестовали после того, как в раздевалках учениц нашли четыре скрытые камеры. Одна из них зафиксировала, как руководитель учебного заведения устанавливал и настраивал устройство, передает mk.ru.
2 сентября уборщик школы Brooke High School в Уэлсберге обнаружил первую камеру, которая выглядела как обычная авторучка. Он машинально положил находку в карман, а дома решил рассмотреть её внимательнее и понял, что это миниатюрная камера. Затем мужчина передал устройство полиции.
После этого следователи провели обыск в школе и нашли ещё три записывающих устройства. Две камеры были обнаружены в помещении для переодевания участниц танцевальной команды, третья — в раздевалке женской школьной сборной, а четвёртую нашли в раздевалке учениц, занимавшихся физкультурой.
При просмотре записи с первого устройства следователи заметили директора школы Эрика Джеймса. По словам шерифа Ричарда Битти, злоумышленник устанавливал камеру и изменял её положение для достижения нужного угла съёмки. На носителе также были кадры с переодевавшимися школьницами.
3 сентября Джеймса задержали. На допросе он признал, что установил четыре камеры. Ему предъявили обвинения, и преступника поместили в региональную тюрьму.
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