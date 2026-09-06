Грабители на пикапе протаранили ювелирный магазин и в считанные секунды похитили все драгоценности
В британском Брэдфорде произошёл дерзкий налёт на ювелирный магазин. Шестеро преступников в масках менее чем за минуту похитили украшения, сообщает CCTV.
Злоумышленники действовали стремительно: пикап несколько раз протаранил витрину, после чего мужчины в чёрной одежде ворвались в помещение. Работники магазина попытались противостоять грабителям — один из сотрудников выбежал на улицу и ударил битой по их автомобилю. Несмотря на сопротивление, нападавшим удалось скрыться на двух машинах.
В результате налёта передняя часть здания серьёзно пострадала и оказалась практически разрушена. Сотрудники полиции Западного Йоркшира оцепили место преступления и ведут розыск участников ограбления.
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