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Грабители на пикапе протаранили ювелирный магазин и в считанные секунды похитили все драгоценности

В Британии грабители протаранили ювелирный магазин и вынесли все драгоценности
Фото: iStock/AnnaStills

В британском Брэдфорде произошёл дерзкий налёт на ювелирный магазин. Шестеро преступников в масках менее чем за минуту похитили украшения, сообщает CCTV.



Злоумышленники действовали стремительно: пикап несколько раз протаранил витрину, после чего мужчины в чёрной одежде ворвались в помещение. Работники магазина попытались противостоять грабителям — один из сотрудников выбежал на улицу и ударил битой по их автомобилю. Несмотря на сопротивление, нападавшим удалось скрыться на двух машинах.

В результате налёта передняя часть здания серьёзно пострадала и оказалась практически разрушена. Сотрудники полиции Западного Йоркшира оцепили место преступления и ведут розыск участников ограбления.

Александр Огарёв

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