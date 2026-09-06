Грабители на пикапе протаранили ювелирный магазин и в считанные секунды похитили все драгоценности

06 сентября 2026, 06:57

В Британии грабители протаранили ювелирный магазин и вынесли все драгоценности

Фото: iStock/AnnaStills

В британском Брэдфорде произошёл дерзкий налёт на ювелирный магазин. Шестеро преступников в масках менее чем за минуту похитили украшения, сообщает CCTV.