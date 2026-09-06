Пожар вспыхнул на территории исправительного учреждения в Томске
В Томске потушили пожар в исправительной колонии № 4. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в 1800 кв. м.
Очаг пожара возник вечером в субботу. По предварительной информации, загорелся склад металлообработки. Спасатели локализовали огонь в 20:14 по местному времени 5 сентября, а полностью ликвидировали последствия возгорания к 00:31.
Для борьбы с огнём задействовали 80 сотрудников и 25 единиц спецтехники. В результате пожара, как утверждают в МЧС, никто не пострадал.
Ранее возгорание произошло на свадьбе в ДР Конго. Из-за несоблюдения мер противопожарной безопасности десятки человек погибли, есть пострадавшие.
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