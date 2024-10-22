Бывшего вице-губернатора Брянской области задержали при получении крупной взятки

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova
Ранее арестованного московским судом бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация указана в судебных документах, сообщает РИА Новости. Согласно материалам, Петроченко получал крупную сумму денег от неназванного бизнесмена.
«О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции <…> после задержания его с поличным в месте получения взятки», — говорится в документах.Ранее сообщалось, что УФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. Ее инициатором стал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что борьба с проявлениями коррупции в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется на любом уровне власти.
Читайте также:
Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Брянской области за коррупцию
УФСБ проводит проверку в отношении экс-заместителя губернатора Петроченко
Уволился мэр Моршанска Банников, известный скандалом после слов сестре бойца СВО
Данил Пономарев