Бывшего вице-президента банка ВТБ заочно арестовали

21 апреля 2026, 21:37

Экс-вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова обвинили по делу о мошенничестве

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Мещанский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера банка ВТБ и экс-члена Совета Федерации Александра Тер-Аванесова. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.





Согласно постановлению от 20 апреля 2026 года, в отношении Тер-Аванесова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в РФ, либо с даты фактического задержания на территории страны.



Ранее агентство со ссылкой на судебные документы информировало, что Тер-Аванесов проходит обвиняемым по делу бывшей замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, которую подозревают в хищениях при выполнении госконтрактов на возведение военных объектов.



Экс-сенатора объявили в розыск.



