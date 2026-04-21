Бывшего вице-президента банка ВТБ заочно арестовали
Мещанский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера банка ВТБ и экс-члена Совета Федерации Александра Тер-Аванесова. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
Согласно постановлению от 20 апреля 2026 года, в отношении Тер-Аванесова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в РФ, либо с даты фактического задержания на территории страны.
Ранее агентство со ссылкой на судебные документы информировало, что Тер-Аванесов проходит обвиняемым по делу бывшей замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, которую подозревают в хищениях при выполнении госконтрактов на возведение военных объектов.
Экс-сенатора объявили в розыск.