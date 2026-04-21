Грабители в Европе вручную выкопали 12-метровый тоннель под банком

РИА Новости: Грабители в Италии вручную выкопали 12-метровый тоннель под банком

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В итальянском Неаполе грабители, совершившие нападение на банк, прорыли 12-метровый подземный ход вручную.





Об этом рассказал РИА Новости геолог Джанлука Минин, который по просьбе карабинеров создал 3D-модель тоннеля. По его словам, работа заняла несколько недель. Её вели без спецтехники, чтобы не привлекать лишнего внимания. Использовались, вероятно, сапёрные лопатки и грабли. Диаметр тоннеля составлял около 80 сантиметров, и он выходил в систему городских коммуникаций.



Само ограбление отделения Credit Agricole произошло 16 апреля. Местные СМИ отмечали, что преступление было тщательно продуманным и напоминало киносценарий. Трое злоумышленников в рабочей одежде, кепках и масках спокойно вошли в банк, не привлекая внимания. Затем они перекрыли аварийный выход и удерживали 25 заложников — сотрудников и посетителей. Примерно через час налётчики скрылись через подземный ход. О подготовке свидетельствует и тот факт, что ближайшие канализационные наглухо заварили.



Как писала Repubblica, добычей преступников стали содержимое 40 банковских ячеек. Следователи полагают, что грабителям дали точную наводку — они вскрыли только те сейфы, которые принадлежали клиентам уже закрытого отделения и были хуже защищенными. По словам пострадавших, такие ячейки «можно открыть обычной отвёрткой».



