Треш-блогерша занялась сексом на могиле матери и бабушки в Петербурге

21 апреля 2026, 20:55

Пару из Петербурга приговорили к году обязательных работ за секс на кладбище

В Санкт-Петербурге осудили супругов Савиных — Дениса и Юлию — за надругательство над местами захоронений. Пара занималась сексом на кладбище.





Суд приговорил их к принудительным работам с удержанием десяти процентов из зарплаты в доход государства. Об этом сообщила объединенная судебная пресс-служба Северной столицы в Telegram.



Дело рассматривала Сестрорецкая районная инстанция в особом порядке, так как подсудимые полностью признали вину. В обвинительном заключении отметили, что во время происшествия оба находились в состоянии алкогольного опьянения, однако действовали осознанно, «аморально и безнравственно», проявляя неуважение к памяти усопших и посягая на общественные нормы нравственности.



Савиным инкриминировали осквернение мест захоронения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.



Telegram-канал «Mash на Мойке» уточняет, что Юлия Савина (известная как треш-блогер) фотографировала их с Денисом действия и практически в прямом эфире выкладывала кадры в интернет. Публикации сопровождались аудиозаписями, в которых она объясняла, что на Сестрорецком мемориальном кладбище в одной могиле похоронены её мать, бабушка и тётя.



