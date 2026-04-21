В одном регионе России накрыли крупный узел связи мошенников
В Воронежской области полиция задержала троих организаторов подпольного узла связи, который использовался мошенниками.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД, злоумышленники арендовали шесть квартир и оборудовали в них технические центры с сим-боксами для анонимных звонков жертвам. Устройства позволяли подменять реальные координаты абонентов.
При обысках изъяли 13 GSM-шлюзов, два сим-банка, свыше четырех тысяч сим-карт, 11 мобильных телефонов, пять ноутбуков и десять банковских карт. Оборудование доставляли курьерскими службами, а оплату переводили на криптокошельки.
Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции».
