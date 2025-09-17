Бывшего владельца «Евросети» Чичваркина* заочно арестовали на два месяца
Иноагента Евгения Чичваркина* заочно арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Пока нет никаких деталей.
В июле сообщалось, что МВД РФ объявило бизнесмена в розыск. В ведомственной карточке указывали, что его ищут по уголовной статье.
14 марта прокуратура Москвы направляла ходатайство о возбуждении в отношении Чичваркина* уголовного дела по статье, связанной с уклонением от обязанностей иноагента. Ведомство уточняло, что речь идёт о публикации материалов без требуемой маркировки. В 2024 году предприниматель дважды привлекался к административной ответственности за это нарушение (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).
Евгений Чичваркин* с 2008 года проживает в Великобритании, занимается винным и ресторанным бизнесом и ведёт YouTube‑канал, где активно комментирует политические темы.
*Признан иноагентом в РФ
