Екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.
В карточке розыска указано, что Горбунова разыскивают по статье Уголовного кодекса. Агентство URA.RU направило запросы в следственное управление СКР по Свердловской области и адвокату бизнесмена для получения комментариев.
Ряд СМИ ранее связывал имя Горбунова с рейдерскими захватами оптовых рынков, овощебазы и торгового центра. Официальные структуры эту информацию не подтверждали. В 2019 году фамилия бизнесмена фигурировала в деле о заказном убийстве. Тогда Горбунов отрицал свою причастность и заявлял, что не скрывается от правоохранительных органов.
По неподтвержденным данным, в настоящее время Александр Горбунов может находиться в Аргентине.
