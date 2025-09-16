Достижения.рф

СБУ объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.



Уточняется, что Памфилова числится в розыске с ноября 2024 года. Ее обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в ведении так называемой «агрессивной войны».

Также председатель ЦИК России внесена в базу данных скандального сайта «Миротворец»* с марта 2018 года.

Сайт был создан в 2014 году. Он известен публикацией персональных данных лиц, которые, по мнению редакторов базы данных, «представляют угрозу» для национальной безопасности Украины. В «чёрный список» обычно попадают политики, журналисты, артисты и общественные деятели, которые посещали Крым и Донбасс.

Ранее выяснилось, что СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю.

*Признан экстремистским и запрещён на территории России
Мария Моисеева

