СБУ объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову

16 сентября 2025, 03:37

Фото: iStock/BernardaSv

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.





Уточняется, что Памфилова числится в розыске с ноября 2024 года. Ее обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в ведении так называемой «агрессивной войны».



