СБУ объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.
Уточняется, что Памфилова числится в розыске с ноября 2024 года. Ее обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в ведении так называемой «агрессивной войны».
Исполнительницу песни «Матушка Земля» Татьяну Макееву внесли в базу «Миротворца»*
Также председатель ЦИК России внесена в базу данных скандального сайта «Миротворец»* с марта 2018 года.
Сайт был создан в 2014 году. Он известен публикацией персональных данных лиц, которые, по мнению редакторов базы данных, «представляют угрозу» для национальной безопасности Украины. В «чёрный список» обычно попадают политики, журналисты, артисты и общественные деятели, которые посещали Крым и Донбасс.
Ранее выяснилось, что СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю.
*Признан экстремистским и запрещён на территории России