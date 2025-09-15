СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее суд на Украине признал Руденю виновным в финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя и границ Украины. Губернатора Тверской области заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.
СБУ объявила в розыск рэпера Тимати
Согласно материалам дела, Руденя оказывал поддержку Вооруженным силам России и передавал гуманитарную помощь жителям Бердянска Запорожской области с августа 2022 года по май 2024 года.
СБУ уже неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям Российской Федерации. Так, например, 11 ноября сообщалось, что СБУ объявила в розыск двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.
