15 сентября 2025, 05:33

Фото: iStock/simpson

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю. Об этом пишет РИА Новости.





Ранее суд на Украине признал Руденю виновным в финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя и границ Украины. Губернатора Тверской области заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.



