Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве

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Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран ближайшие семь лет проведёт в колонии. Его обвиняют в крупном мошенничестве, пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что осуждённого обвиняют в крупном мошенничестве – он убеждал бизнесменов вложиться в кондитерский бизнес, компанию «Фэмили десерт». С них он собрал 100 миллионов рублей, после чего скрылся.
В результате его противоправных действий пострадали свыше 40 предпринимателей. Один из них вызвал Дюрана на разговор и избил его. Тогда обоих задержали полицейские, а в отделе выяснилось, что Дмитрий не только находится в розыске, но и заочно арестован.
В четверг, 16 января, Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор о тюремном заключении Дюрана. Его отправили в колонию общего режима на семь лет.
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В результате его противоправных действий пострадали свыше 40 предпринимателей. Один из них вызвал Дюрана на разговор и избил его. Тогда обоих задержали полицейские, а в отделе выяснилось, что Дмитрий не только находится в розыске, но и заочно арестован.
В четверг, 16 января, Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор о тюремном заключении Дюрана. Его отправили в колонию общего режима на семь лет.
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Анастасия Чинкова