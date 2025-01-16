Ещё два человека задержаны по делу об убийстве Кириллова

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Ещё два человека задержаны по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Отмечается, что были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которые, согласно собранным доказательствам, причастны к совершению теракта. Им предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса РФ о совершении террористического акта организованной группой. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.
По словам Петренко, также был установлен исполнитель преступления – Ахмаджон Курбонов. Именно он дистанционно привёл в действие взрывное устройство в самокате, которое взорвалось в момент, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда. В результате действий Курбонова оба военных погибли.
Следственный комитет, ФСБ и МВД продолжают устанавливать заказчиков и организаторов теракта и всех причастных к нему лиц.
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По словам Петренко, также был установлен исполнитель преступления – Ахмаджон Курбонов. Именно он дистанционно привёл в действие взрывное устройство в самокате, которое взорвалось в момент, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда. В результате действий Курбонова оба военных погибли.
Следственный комитет, ФСБ и МВД продолжают устанавливать заказчиков и организаторов теракта и всех причастных к нему лиц.
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Анастасия Чинкова