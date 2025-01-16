Москвичке, обозвавшей строителей «руснёй», грозит 25 лет тюрьмы по пяти статьям

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Жительнице Москвы, оскорбившей строителей по национальному признаку и угрожавшей им огнестрельным оружием, может грозить до 25 лет тюрьмы по пяти статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что следователи изучили телефон Яны Джоган, в настоящее время пребывающей в СИЗО. Там были обнаружены переписки с украинскими радикалами. После этого женщина вновь повторила вой тезис о ненависти к русским и выразила желание сотрудничать с СБУ.
Теперь к изначальной статье о хулиганстве могут прибавиться: госизмена, сотрудничество с иностранной организацией, распространение порнографии и возбуждение ненависти или вражды.
Родители москвички в беседе с Mash рассказали, что такое поведение начало наблюдаться с 2010-х годов, когда она начала читать проукраинские источники и искать в своей родословной украинские корни.
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Теперь к изначальной статье о хулиганстве могут прибавиться: госизмена, сотрудничество с иностранной организацией, распространение порнографии и возбуждение ненависти или вражды.
Родители москвички в беседе с Mash рассказали, что такое поведение начало наблюдаться с 2010-х годов, когда она начала читать проукраинские источники и искать в своей родословной украинские корни.
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Анастасия Чинкова