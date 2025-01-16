Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове

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Заключённые сделали подкоп и попытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что они попытались совершить побег 14 января. Идею с подкопом сокамерникам предложил Эльнур Т. Однако их план провалился, поскольку один из заключённых сдал их надзирателям. В результате все причастные были задержаны, а Эльнур находится на допросе.
После произошедшего был проведён обыск в камере заключённых. Там обнаружили девять мобильных телефонов. Заодно проверили и соседние камеры, в которых нашли несколько шампуров.
Ростовское СИЗО-1 не впервые всплывает в СМИ. Ранее сообщалось, что один из сотрудников изолятора за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры. А член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз устроил себе в камере двухгодовой «отпуск» с красной икрой и плазменным телевизором.
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После произошедшего был проведён обыск в камере заключённых. Там обнаружили девять мобильных телефонов. Заодно проверили и соседние камеры, в которых нашли несколько шампуров.
Ростовское СИЗО-1 не впервые всплывает в СМИ. Ранее сообщалось, что один из сотрудников изолятора за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры. А член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз устроил себе в камере двухгодовой «отпуск» с красной икрой и плазменным телевизором.
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Анастасия Чинкова