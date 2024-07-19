Бывшего зама Жириновского арестовали за торговлю должностями в Думе

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Экс-депутат Госдумы, член партии ЛДПР Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого районного суда Москвы.
Согласно информации следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем он мог за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве лица в качестве помощника парламентария.
Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 17 сентября текущего года. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.
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Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 17 сентября текущего года. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.
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Екатерина Коршунова