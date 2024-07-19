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Бывшего зама Жириновского арестовали за торговлю должностями в Думе

19 июля 2024, 09:55
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Экс-депутат Госдумы, член партии ЛДПР Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого районного суда Москвы.
Согласно информации следствия, Абельцев сообщал ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем он мог за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве лица в качестве помощника парламентария.

Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 17 сентября текущего года. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.



Ранее сообщалось, что заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.

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#трудоустройство
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении
19 июля 2024, 10:17

Фото: iStock/Diy1

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, передает ТАСС.
Согласно предварительной информации, есть погибшие.

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Ранее сообщалось, что 18 июля самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. По данным Росавиации, признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска.

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#самолет
#погибшие
#армения
#крушение
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Директор магазина из Подмосковья покупал девочкам мороженое, а потом показывал член
SHOT: Мужчина раздавал девочкам мороженое, а потом показывал им половой орган
19 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/Stivog

Директор подмосковного супермаркета купил маленьким девочкам мороженое, после чего показал им свой половой орган. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Королёве. Во время прогулки две девочки остановились у автомата с напитками возле продуктового магазина. Вскоре к ним подошёл сотрудник супермаркета и спросил, чего они хотят. Школьницы ответили: «Мороженое». Мужчина сказал, что они могут выбрать любое мороженое.

На кассе директор супермаркета оплатил десерт и пошёл за ними на улицу. Девочки пришли на детскую площадку, которая находилась за магазином. Через некоторое время к ним подошёл тот самый директор продуктового и сказал: «Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть». После чего снял штаны и показал пенис.

Пятиклассницы сильно испугались, убежали и пожаловались родителям. 60-летний педофил задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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#девочка
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ФСБ России предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
19 июля 2024, 10:07

Фото: iStock/shironosov

ФСБ России предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что теракт планировался выходцем из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещённой в России международной террористической группировки.

В ФСБ уточнили, что террорист посягнул на верность главарю группировки и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры Ессентуков. Для взрыва готовилось самодельное устройство.

Задержанный изучил автовокзал Ессентуков, вычислил время массового скопления людей и выбрал место для размещения взрывного устройства.

После теракта мужчина планировал бежать в Сирию, где собирался вступить в террористическую организацию.

Сотрудники ФСБ оперативно задержали террориста, провели обыски по месту его жительства, где обнаружили материалы террористической направленности.

Следственное подразделение ФСБ РФ возбудило уголовное дело о теракте.

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#фсб
#теракт
#уголовное автовокзал
#террористы
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Российский боец ММА напал на туриста в аэропорту Внуково
19 июля 2024, 10:01

Фото: istockphoto / globalmoments

Российский боец ММА Александр Ларкин повздорил с туристом в аэропорту Внуково.
Боец Ларкин поссорился с мужчиной и его семьёй из-за того, что они не давали проехать ему с друзьями по дороге для VIP-пассажиров на гольф-каре до борта.

«Сначала между сторонами произошёл словесный конфликт, который позже перерос в драку. В ходе конфликта Ларкин пустил в ход кулаки. Бойца и водителя гольф-кара задержали, у них взяли показания и отпустили домой», — сообщили в RT.

Ларкин — спортсмен промоушена RCC Hard, выступающий в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА за то, что он пнул ринг-гёрл.

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В Подольске поймали серийного похитителя продуктов
#конфликт
#гольф
#спортсмен
#борьба
#внуково
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Чудом остались живы: Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом своих родителей
Житель подмосковной Балашихи полгода травил ядом маму и отчима
19 июля 2024, 09:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство мамы и отчима. Об этом пишет «МК».
Артём Миссюра с января по июнь 2024 подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Он надеялся, что отчим и мать умрут от их употребления. Предварительно, мужчина хотел забрать себе несколько квартир родных.

Родители обратились в больницу. Врачи не смогли установить причины ухудшения здоровья. Семейная пара написала заявление в полицию. Оперативники установили скрытую камеру в квартире. У них получилось заснять, как Артём кладёт сильнодействующее химвещество в продукты.

Мужчину задержали. На допросе он дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что на 11 лет строгого режима осудили мужчину в Красноярске за то, что он сбросил свою малолетнюю подругу с 13 этажа во время застолья. С утра в районе семи часов пьяный злоумышленник начал проявлять повышенное внимание к пострадавшей, при том, что пришел с другой спутницей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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#заявление
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Арестованную за секс с учеником в машине учительницу обвинили еще в одном изнасиловании
В США учительницу из штата Нью-Джерси обвинили в сексе с двумя учениками
19 июля 2024, 09:16

Фото: iStock/S_Chum

В США учительницу из штата Нью-Джерси, которую ранее арестовали за секс с учеником в машине, обвинили в изнасиловании еще одного подростка. Об этом информирует News12 New Jersey.
36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл арестовали в среду, 3 июля. Согласно данным обвинения, в период с апреля по июнь женщина занималась сексом с восемнадцатилетним школьником.

В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Уточняется, что в 2017 году она состояла в интимных отношениях еще с одним школьником, связь между ними длилась долгое время. Преступления, по версии следствия, совершались на территории городов Белмар, Брик и Уолл. Перед предъявлением второго обвинения женщина уволилась из учебного заведения.

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Россиянин удовлетворял себя в общественном месте перед подростками и попал под статью

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#школы
#женщина
#обвинение
#сша
#секс
#школьники
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В Подольске поймали серийного похитителя продуктов
19 июля 2024, 09:02

Фото: iStock/YakobchukOlena

Мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых продовольственных магазинов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина в течение нескольких месяцев шесть раз похищал из сетевых магазинов продукты, алкогольные напитки и средства личной гигиены. Он приходил в магазин со своим пакетом, незаметно складывал туда товары и уходил, не заплатив», — говорится в сообщении.
Во время одной из краж мужчину заметил охранник, попытался остановить его, однако похититель отбился и убежал.

Полицейские сумели установить злоумышленника по записям камер видеонаблюдения и задержали его по месту временного проживания в Подольске. Оказалось, что это ранее неоднократно судимый 24-летний уроженец Волгограда. Против него завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабёж».

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#криминал
#грабёж
#полиция
#мвд московской области
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Из-за падения обломков БПЛА в Курсе два человека получили ранение и ожоги
Врио губернатора Смирнов: два человека ранены при падении обломков БПЛА в Курске
19 июля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/seregalsv

ВСУ атаковали российский регион с применением беспилотников. Обломки дронов упали на одной из улиц Курска. Пострадали мирные жители. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
По его словам, фрагменты БПЛА упали на Дружинской улице Курска. Ранения и ожоги получили двое местных жителей. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Место происшествия продолжают обследовать сотрудники экстренных служб.

Смирнов призвал сообщать об обнаруженных частях дронов властям и предупредил об опасности обломков ракет.

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#курская область
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Россиянин удовлетворял себя в общественном месте перед подростками и попал под статью
В Канске завели дело в отношении мужчины, мастурбирующего перед подростками
19 июля 2024, 08:40

Фото: iStock/seb_ra

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Канска, который удовлетворял себя в общественном месте на глазах 15-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СК России Юлия Арбузова.
Согласно информации следствия, 18 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал мастурбировать на площади Коростелева. Во время этих действий он сидел на качели и смотрел на пятнадцатилетнюю школьницу.

Девочке удалось заснять этот момент на видео. Чуть позже злоумышленника поймали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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