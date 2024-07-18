Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина

Видео: Росгвардия Московской области
Бывшего главу городского округа Шатура Московской области Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что бойцы Росгвардии взяли Артюхина рядом с автомобилем его супруги во дворе дома. Согласно данным следствия, 221,5 млн было выделено на строительство водозабора и очистных сооружений.
В офисе бывшего главы прошли обыски. Напомним, Артюхин возглавлял округ с марта 2020 года. 10 июля текущего года он объявил об уходе с должности.
Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в хищении средств в особо крупном размере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В офисе бывшего главы прошли обыски. Напомним, Артюхин возглавлял округ с марта 2020 года. 10 июля текущего года он объявил об уходе с должности.
Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в хищении средств в особо крупном размере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова