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Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина

18 июля 2024, 11:03

Видео: Росгвардия Московской области

Бывшего главу городского округа Шатура Московской области Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что бойцы Росгвардии взяли Артюхина рядом с автомобилем его супруги во дворе дома. Согласно данным следствия, 221,5 млн было выделено на строительство водозабора и очистных сооружений.

В офисе бывшего главы прошли обыски. Напомним, Артюхин возглавлял округ с марта 2020 года. 10 июля текущего года он объявил об уходе с должности.



Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в ​хищении средств в особо крупном размере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Житель Армавира зарезал участника СВО возле кафе
Жителя Армавира объявили в розыск после убийства участника СВО возле кафе
18 июля 2024, 11:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Житель Армавира зарезал участника СВО рядом с кафе. Его объявили в розыск. Об этом написало СУ СК РФ по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 14 июля 2024 года. Местный житель нанес участнику спецоперации не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места происшествия.

Потерпевший скончался в больнице. В отношении виновного было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья получили соответствующее наказание. На кадрах видно, как подросток сказал в камеру: «Интересно будет, снимай». После чего он, несмотря на крик «не надо» плюнул в стоявшего рядом сверстника и ударил его.

Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Покупал у подростков голые фото: Священника из Подмосковья приговорили к 3 годам колонии
Священника из Подмосковья осудили на 3 года за обмен голыми фото
18 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto / djedzura

В Москве суд приговорил протоиерея Кувырталова к трём годам лишения свободы за обмен голыми фото с подростками в WhatsApp.
Как сообщил адвокат Денис Балуев, настоятель храма Архангела Михаила в Летово протоиерей Дмитрий Кувырталов приговорён Зюзинским судом Москвы к трём годам колонии общего режима. Протоиерея признали виновным в распространении порнографических материалов в мессенджере.

«Приговором Зюзинского районного суда Москвы из 8 лет, запрошенных прокурором, Дмитрий осужден к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его осудили за пересылку порнографических сообщений в мессенджере по обоюдному согласию абонентов. Это стало прецедентом, когда такое действие было квалифицировано как тяжкое преступление», — поделился адвокат.

По словам Балуева, священника взяли под стражу в зале суда сразу после того, как ему был вынесен приговор. Защита планирует обжаловать это решение.

В марте 2023 года протоиерея Дмитрия Кувырталова отправили в зону СВО для окормления военнослужащих. При осмотре его гаджетов в них обнаружили порнографические фото и видео. В телефоне священника правоохранители нашли три переписки с порнографическими изображениями, в одной из них была 15-летняя девушка, которая за деньги отправляла свои изображения.

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Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина
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В России сын мигрантов избил подростка, его семье аннулировали вид на жительство
18 июля 2024, 11:10

Фото: iStock/mrohana

В Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья получили соответствующее наказание, передает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».
На опубликованных кадрах подросток сказал в камеру: «Интересно будет, снимай». После чего он, несмотря на крик «не надо», плюнул в стоявшего рядом сверстника и ударил его.

Через некоторое время появился еще один ролик, участниками которого стал не только четырнадцатилетний подросток, но и его родители. За поступок сына пришлось отвечать всей семье мигрантов — им аннулировали ранее выданный вид на жительство и обязали покинуть РФ в течение пятнадцати суток.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мигранты обматерили раненого участника спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина
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В Петербурге двух девочек госпитализировали из центра психиатрии
18 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге две девочки были госпитализированы в отделение реанимации после того, как их обнаружили с ранами в туалете центра психиатрии.
В настоящий момент идет выяснение обстоятельств, при которых девочки-школьницы получили травмы в Национальном медицинском исследовательском центре имени Бехтерева в Невском районе Санкт-Петербурга.

«Две пациентки, 16 и 12 лет, с похожими ранениями на руках были доставлены в Детскую больницу имени Филатова в тяжёлом состоянии около 22:00. Обеих девочек забрала скорая помощь из медицинского центра», — сообщили в Фонтанке.

По предварительной информации, девочки вместе пришли в туалет. Причины их поступка выясняются. Младшая из девочек приехала из Псковской области, а старшая — из Тосненского района Ленинградской области.

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#подростки
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Студентка подожгла полицейскую машину в Подмосковье по заданию кураторов
SHOT: В Подмосковье студентка подожгла полицейскую машину
18 июля 2024, 10:28

Фото: iStock/madsci

В Подмосковье 20-летняя студентка подожгла полицейскую машину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, произошло это вчера днём на общей парковке в городе Электроугли. Местные жители увидели горящее патрульное авто. Сообщается, что возле него находилась молодая девушка, которая снимала видео. Кроме этого, она периодически говорила с кем-то по мобильному телефону.

Один из очевидцев побежал в ближайший пункт полиции и сообщил об инциденте. Девушку оперативно задержали. Стало известно, что зовут её Лена. Она хорошо учится, а также увлекается рисованием. По её словам, поджечь машину её заставили мошенники, которые ранее развели её на деньги. Автомобиль был закреплен за старшим лейтенантом полиции. В машине людей не было, поэтому пострадавших нет.

Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду.

Ранее сообщалось, что блогер Диана Шурыгина, которая пережила наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
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В Волгограде мигранты чуть не убили и обматерили раненого ветерана СВО
В Волгограде мигранты обматерили участника СВО с ранением
18 июля 2024, 09:55

Фото: iStock/Sinenkiy

В Волгограде мигранты обматерили раненого участника спецоперации. Об этом мужчина сообщил Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что российских боец проезжал на самокате мимо стройки, в него чуть не попал брошенный с высоты предмет. На возмущение военного тем, что стройплощадка не огорожена, ему посоветовали идти своим путем.

По его словам, он попросил мигрантов вызвать старшего, на что они «просто послали» солдата СВО. После чего он обратился к своим знакомым.

Уточняется, что после приезда правоохранительных органов находившихся на объекте иностранцев забрали полицейские. Ветеран подчеркнул, что при этом обругавший его мигрант «забыл русский язык сразу».

Оскорбивший строитель оказался нелегалом, его депортируют. Другого иностранца арестовали на пятнадцать суток.

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«Избили и вырвали ногти»: российским туристкам грозит тюрьма в Турции из-за бутылки алкоголя
SHOT: Россиянки заявили о жестоком избиении турецкими полицейскими в аэропорту
18 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/Yingko

Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 48-летняя москвичка Светлана вместе со своей 38-летней подругой Юлией в начале июня полетела в Анталью на отдых по путёвке. В Duty free в Домодедово купили джин и выпили примерно по 200 мл на каждую, после чего недопитую бутылку положили в пакет.

Уже в аэропорту Антальи Юлия, которая несла пакетик с алкоголем, прошла паспортный контроль, а ее подругу остановили и отказались пускать в страну, объяснив это проблемой с документами. Туристки по-английски почти не говорили и не понимали, что происходит. Одна из подруг достала телефон в надежде с кем-то связаться, однако сотрудники погранслужбы отобрали девайс.

Женщины устроили скандал и попытались вернуть своё имущество. В результате конфликта с турецкими сотрудниками аэропорта одной из туристок вырвали ногти. После чего россиянок отвели в специальный отдел в аэропорту и, по словам женщин, сотрудники избили их по лицу и телу, оставив гематомы.

Они провели ночь в КПЗ, а на следующий день состоялся суд. Им закрыли выезд из страны и обвинили в сопротивлении правоохранительным органам. Пострадавшим грозит до трёх лет тюремного заключения.

Россиянки уже более месяца находятся под подпиской о невыезде, они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду. Уточняется, что в посольстве женщинам предложили нанять адвоката за 7 тысяч евро.

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Жительница Красноярского края во время чистки картошки убила мужа
Под Красноярском женщина убила мужа, так как он упрекнул ее в симпатии к другим
18 июля 2024, 08:39

Фото: iStock/zoka74

В Красноярском крае 52-летняя местная жительница зарезала 60-летнего мужа, так как он упрекал ее в симпатии к другим мужчинам. Об этом сообщили в СК России.
Отмечается, что между супругами произошла крупная ссора. Мужчина ревновал возлюбленную и злился, что она испытывает чувства к другим ухажерам.

В процессе конфликта женщина схватила нож, которым чистила картошку, и вонзила в грудь своего мужа. В результате полученного ранения пострадавший скончался.

Нападавшую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями
РБК: СКР возбудил дело из-за обмана робота на торгах зарубежными акциями
18 июля 2024, 08:12

Фото: iStock/seb_ra

СК РФ возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции с помощью обмана торгового робота. Об этом информирует РБК.
Согласно информации следствия, использование алгоритма маркетмейкера компании W-Empirical Holding помогло инвесторам В.И Зинченко и С.П. Кулешову получить прибыль в размере 150 млн рублей. В данных финансовых махинациях с помощью алгоритма подозреваются еще несколько человек.

Уточняется, что фигуранты дела совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. Сначала они безосновательно снижали цену на бумаги, после чего увеличивали ее.

Такой метод помог подозреваемым заставить алгоритм продать им бумаги по более низкой стоимости и выкупить их же по более высокой.

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