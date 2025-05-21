Бывшего замгубернатора Тамбовской области подозревают во взяточничестве

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Бывший замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, рассматривается версия, что Иванов получил деньги от основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, который с конца марта находится под следствием за мошенничество. Предварительно, Мошкович сдал Иванова.
В ближайшее время бывшему чиновнику вынесут приговор.
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Анастасия Чубина