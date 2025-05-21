Москвич, метнувший нож в машину с ребёнком, убедил суд в своей правоте

Новый поворот в резонансном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Личности сообщников Екатерины Бельской наконец установлены, и в настоящее время они находятся в международном розыске. В интервью программе «Малахов» внучка экс-мэра заявила, что на преступление её подтолкнули посторонние лица, сыгравшие важную роль в её жизни. Подробности – в материале «Радио 1».