Москвич, метнувший нож в машину с ребёнком, убедил суд в своей правоте

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Верховный суд России смягчил наказание москвичу, который метнул нож в проехавший мимо него автомобиль с ребёнком. Об этом сообщает «МК».
Мужчину осудили на два года принудительных работ за умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Однако после рассмотрения его жалобы на приговор, судом было принято решение о сокращении срока до 10 месяцев, которые осуждённый уже отбыл.
В материалах уголовного дела указано, что инцидент произошёл в ноябре 2023 года в столичном районе Жулебино. По одному из дворов промчался автомобиль Audi и облил из лужи пешехода в светлых брюках. 25-летний москвич, рассердившись, бросил в машину туристический нож, который пробил заднее стекло автомобиля и воткнулся в рюкзак, лежащий прямо за головой мальчика – сына лихача. В результате, молодой человек был задержан, никто не пострадал.
В Верховном суде москвич убедил судей в своей правоте, объяснив, что совершил преступление по веской причине, а не из хулиганских побуждений.
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В материалах уголовного дела указано, что инцидент произошёл в ноябре 2023 года в столичном районе Жулебино. По одному из дворов промчался автомобиль Audi и облил из лужи пешехода в светлых брюках. 25-летний москвич, рассердившись, бросил в машину туристический нож, который пробил заднее стекло автомобиля и воткнулся в рюкзак, лежащий прямо за головой мальчика – сына лихача. В результате, молодой человек был задержан, никто не пострадал.
В Верховном суде москвич убедил судей в своей правоте, объяснив, что совершил преступление по веской причине, а не из хулиганских побуждений.
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Анастасия Чинкова