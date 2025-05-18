Дочери Кати Огонек смягчили приговор

Фото: istockphoto/AMilkin
До 2,5 лет лишения свободы смягчили приговор дочери певицы Кати Огонек Валерии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Перед этим девушка получила три года за разбой.
В документах говорится, что Валерия и двое ее знакомых вызвали курьера в декабре 2023 года. Фигуранты уголовного дела оформили заказ на iPhone. Доставщик приехал к дому, а когда поднялся на 12 этаж, сообщники Леры напали на него, применив баллончик и удушающие приемы. Огонек в это время смотрела за обстановкой около дома.
Ущерб курьеру составил в результате 234 тысячи рублей. Сообщники Леры Огонек получили 3,5 и четыре года лишения свободы.
Читайте также:
С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности
Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» Земляникиной
В Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне
Ущерб курьеру составил в результате 234 тысячи рублей. Сообщники Леры Огонек получили 3,5 и четыре года лишения свободы.
Читайте также:
С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности
Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» Земляникиной
В Египте россиянку сбил катер во время купания в безопасной зоне
Никита Кротов