Михаила Хубутию отправили под домашний арест после признания в зверском нападении с топором на Юлию Ван

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Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия, который сегодня признал вину в зверском нападении на бывшую возлюбленную Юлию Ван, отправлен под домашний арест. Бизнесмен в конце апреля едва не зарубил девушку топором.
Приговор в отношении Хубутии вынес Тверской суд Москвы. Он отправится под домашний арест на один месяц и одиннадцать суток. Об этом сообщила сама Ван в своём личном блоге.
Ранее Хубутия утверждал, что Юлия сама преследовала его и выводила на эмоции. А никакого нападения с топором не было, а всё произошедшее якобы было спланированной программой Ван, которая хотела отомстить бывшему мужу и привлечь внимание к своей персоне.
Однако в субботу Михаил сам пришёл с повинной и признался в содеянном по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.
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Ранее Хубутия утверждал, что Юлия сама преследовала его и выводила на эмоции. А никакого нападения с топором не было, а всё произошедшее якобы было спланированной программой Ван, которая хотела отомстить бывшему мужу и привлечь внимание к своей персоне.
Однако в субботу Михаил сам пришёл с повинной и признался в содеянном по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.
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Анастасия Чинкова