Дагестанца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней студентки

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Дагестанец подозревается в изнасиловании малолетней студентки. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, Магомеду 28 лет, а Марине 17. Молодые люди, познакомившись в социальных сетях, решили увидеться. Предполагаемый насильник встретил девушку, а потом без ее согласия увез в тихое место, начав приставать. Потерпевшая сопротивлялась, но злоумышленник разозлился и получил свое.
Девушка написала заявление в правоохранительные органы, Следком проводит проверку. «Горячего» парня задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он не стал объяснять содеянное. Мама потерпевшей работает в школе.
Ранее сообщалось, что грабитель напал на женщину в Пресненском районе Москвы этой ночью.
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Никита Кротов