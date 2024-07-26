Дагестанца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней студентки

Дагестанец подозревается в изнасиловании малолетней студентки. Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, Магомеду 28 лет, а Марине 17. Молодые люди, познакомившись в социальных сетях, решили увидеться. Предполагаемый насильник встретил девушку, а потом без ее согласия увез в тихое место, начав приставать. Потерпевшая сопротивлялась, но злоумышленник разозлился и получил свое.