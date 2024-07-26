Пшикнул перцем и ударил бутылкой: мужчина напал на женщину в Королеве — видео

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Мужчина несколько раз ударил по голове бутылкой женщину и пшикнул в лицо перцем в подмосковном Королеве. Как сообщил Telegram-канал SHOT, все произошло в подъезде на Пионерской улице. Неизвестный зашел следом за потерпевшей и напал на нее. После содеянного злоумышленник сразу сбежал.
Пострадавшая получила травму головы с ожогом лица. Ситуацию контролирует подмосковная прокуратура.
Ранее сообщалось, что мужчина спас женщину от медведя на Сахалине при помощи лопаты. ЧП произошло в одном из СНТ неподалеку от станции Новодеревенская. Дикий зверь пришел на пищевые отходы и ягоды.
Когда медведь толкнул дачницу, сосед ударил его по голове лопатой. Медведь ретировался в лес, женщина в порядке.
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Ранее сообщалось, что мужчина спас женщину от медведя на Сахалине при помощи лопаты. ЧП произошло в одном из СНТ неподалеку от станции Новодеревенская. Дикий зверь пришел на пищевые отходы и ягоды.
Когда медведь толкнул дачницу, сосед ударил его по голове лопатой. Медведь ретировался в лес, женщина в порядке.
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Никита Кротов