Пшикнул перцем и ударил бутылкой: мужчина напал на женщину в Королеве — видео

Мужчина несколько раз ударил по голове бутылкой женщину и пшикнул в лицо перцем в подмосковном Королеве. Как сообщил Telegram-канал SHOT, все произошло в подъезде на Пионерской улице. Неизвестный зашел следом за потерпевшей и напал на нее. После содеянного злоумышленник сразу сбежал.