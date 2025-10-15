Бывшего зампрокурора Белгородской области Смирнова арестовали по делу о взятке

15 октября 2025, 17:24

Фото: iStock/undefined undefined

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.