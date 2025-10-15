Бывшего зампрокурора Белгородской области Смирнова арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 26 суток. Смирнову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Как сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам, против Смирнова дал показания глава Морозовского сельского поселения Крайнов Денис Иванович. Последний сам находится в СИЗО за превышение должностных полномочий и растрату в особо крупном размере.
