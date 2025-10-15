В Екатеринбурге школьник несколько дней пил энергетики с алкоголем и скончался

15 октября 2025, 17:05

Фото: iStock/bauwimauwi

В Екатеринбурге скончался подросток, который на протяжении нескольких дней пил энергетики с алкоголем. Об этом сообщает E1.ru.





По предварительным данным, 14–15-летний школьник мог смешивать энергетики с алкоголем. Юноша воспитывался в благополучной семье, и, по словам знакомых, никаких тревожных признаков до трагедии не было.





«Говорят, что якобы выпил много энергетиков вместе с алкоголем. Родители в ужасе, предпосылок не было», — рассказала знакомая семьи.