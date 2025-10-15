ФСБ пресекла деятельность женской ячейки террористической организации в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной женской ячейки международной террористической организации, запрещённой на территории страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передаёт ТАСС.
Отмечается, что в ячейку входили четыре гражданки России.
По данным спецслужбы, участницы террористической структуры распространяли среди крымских мусульман идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе подпольных собраний они занимались вербовкой новых сторонников для пополнения рядов организации.
