Бывшего замруководителя Фонда содействия ЖКХ обвиняют в мошенничестве

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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве, сообщает РБК.
По информации источников издания, Талалыкин задержан за мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление составляет до 10 лет лишения свободы.
Ранее работникам этой организации инкриминировалась та же статья. Была информация, что управляющий Светлана Аглинишкина, юрист Дмитрий Шарифуллин и Екатерина Мыскина умышленно похитили средства, завысив стоимость охранных услуг жилых комплексов. Таким образом ущерб компании составил свыше 240 млн рублей.
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