Мусина подозревают в поставке зарубежных радиостаний

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Арестованный гендиректор «Уральских заводов» Василий Мусин поставил в рамках государственного контракта зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Мусина заключили под стражу 24 июня за мошенничество при выполнении гособоронзаказа. Его арестовали до 17 августа 2024 года.
Гендиректора «Уральских заводов» обвиняют в особо крупном мошенничестве (статья 159 часть 4 УК РФ). По версии следствия, он обманом похитил выделенные МВД России деньги, предназначенные для выполнения государственного оборонного заказа.
Ранее стало известно, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов оставлен под стражей до 23 сентября по обвинению в получении крупной взятки. Ему предъявлены обвинения в коррупции, связанной с деятельностью подрядчиков в оборонной сфере.
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Гендиректора «Уральских заводов» обвиняют в особо крупном мошенничестве (статья 159 часть 4 УК РФ). По версии следствия, он обманом похитил выделенные МВД России деньги, предназначенные для выполнения государственного оборонного заказа.
Ранее стало известно, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов оставлен под стражей до 23 сентября по обвинению в получении крупной взятки. Ему предъявлены обвинения в коррупции, связанной с деятельностью подрядчиков в оборонной сфере.
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Никита Иванов