Мусина подозревают в поставке зарубежных радиостаний

Участник спецоперации из Барнаула, решивший построить дом на участке, стал жертвой мошеннической схемы. После внесения предоплаты строительство так и не началось, а руководитель фирмы перестал выходить на связь. Оказалось, что человек с такой же фамилией и инициалами ранее был судим за мошенничество.