Бывшему механику American Airlines дали 9 лет за контрабанду наркотиков

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На девять лет за контрабанду наркотиков осудили бывшего механика американской авиакомпании American Airlines, проработавшего там два десятка лет, пишут обозреватели Reuters. Уточняется, что осужденный осуществлял контрабанду кокаина, в чем фигуранта признали виновным весной прошлого года.
Суд вынес приговор 56-летнему Полу Беллуази 6 сентября. Известно, что мужчину взяли зимой 2020 года в нью-йоркском аэропорту, когда он пытался достать больше 11 кило вещества на 250 тысяч долларов (примерно 22,7 миллиона рублей) из отсека, который был под кабиной пилотов авиалайнера, прилетевшего из Ямайки. Мужчина был с пустой сумкой для инструментов и в широкой куртке, куда могли войти брикеты с кокаином.
По словам прокурора США Бреона Писа, поведение Беллуизи угрожает безопасности инфраструктуры транспорта.
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Никита Кротов